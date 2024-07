Il figlio dell'ex capitano del Milan, Paolo, torna a vestire i colori della squadra brianzola

Daniel Maldini torna ufficialmente al Monza. L’attaccante classe 2001, figlio dell’ex capitano del Milan Paolo, si trasferisce a titolo definitivo alla squadra brianzola. Maldini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, “con rinnovo automatico per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni”, si legge nella nota. “Arrivato al Monza in prestito dal Milan nel gennaio 2024, dopo aver indossato anche le maglie di Spezia ed Empoli, nella scorsa stagione è stato grande protagonista con la squadra brianzola, segnando 4 reti in 11 gare di Serie A. Gol belli e pesanti, come quelli decisivi nelle vittorie contro Salernitana, Genoa e Cagliari. Il Monza ritrova il suo talento e la sua freschezza. Bentornato Daniel!”.

