I brianzoli chiudono il ritiro di Pontedilegno-Tonale

Con una bellissima doppietta di Caprari, il Monza supera 2-0 l’Alcione nella sua quarta e ultima amichevole al Campo Sportivo di Temù (Brescia), chiudendo nel modo migliore il ritiro di Pontedilegno-Tonale. Al 17’ biancorossi vicinissimi al vantaggio con la gran giocata di Vignato, che controlla al volo un lancio di Caprari e calcia bene con l’esterno, trovando la respinta in corner di Bacchin. Il portiere dell’Alcione salva anche sul sinistro velenoso di Pessina al 20’. Il gol arriva al 28’: azione avviata da Vignato, sponda perfetta di Petagna per Caprari, freddo davanti al portiere per l’1-0. Il numero 10 biancorosso è ispirato e due minuti più tardi firma la sua doppietta con un grandissimo sinistro all’incrocio dei pali.Gol stupendo di Caprari per il 2-0 del Monza. La squadra di Nesta gioca bene e al 34’ sfiora la terza rete: su cross di Birindelli, la conclusione mancina di Kyriakopoulos esce di poco. Il greco conferma di avere il sinistro caldo come nelle precedenti amichevoli e al 39’ prende ancora la mira, mancando di poco l’angolino sul secondo palo. Nella ripresa i biancorossi mantengono il controllo della gara cercando il terzo gol, grazie anche alle forze fresche dei nuovi entrati. Come Dany Mota che al 75’ va via in slalom tra le maglie arancioni e serve Djuric, neutralizzato al momento della battuta a rete. Dopo un altro tentativo di testa di Djuric, prima del fischio finale il portiere dell’Alcione nega il 3-0 a Dany Mota.Finisce 2-0 per la squadra di Alessandro Nesta, che saluta così il comprensorio di Pontedilegno-Tonale. La prossima amichevole del Monza è in programma lunedì 29 luglio alle ore 17.30 contro la Vis Pesaro, al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello.

