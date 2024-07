Il club inglese lo ha comunicato sui propri canali: "Rimarranno come finanziatori"

Il Gruppo Friedkin, proprietario della Roma, non acquisirà anche l’Everton. Lo annuncia in una nota il club di Liverpool, spiegando che “le discussioni tra Blue Heaven Holdings e Friedkin Group su una potenziale vendita delle quote di maggioranza dell’Everton si sono concluse” e che il gruppo Friedkin “non procederà con l’acquisto del club”. “Le parti concordano che sia nell’interesse di entrambi che l’Everton esplori opzioni alternative – si legge ancora – Il Gruppo Friedkin rimarrà un finanziatore del club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave per permettere la costruzione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia all’Everton che alla città di Liverpool”.

Joint Statement – Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group.https://t.co/LQPvOGEGz2 pic.twitter.com/moeboDkzs7 — Everton (@Everton) July 19, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata