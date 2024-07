Il difensore colombiano la scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze con l'Hellas Verona, contribuendo alla sua salvezza

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto del difensore colombiano Juan Cabal dall’Hellas Verona. Il terzino – e all’occorrenza anche difensore centrale – classe 2001 firma un contratto che lo lega ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029. Nato a Cali, Cabal è arrivato in Italia nell’estate del 2022 per vivere la sua prima esperienza lontano dalla sua terra d’origine dove ha giocato 50 gare con l’Atletico Nacional, una delle squadre più importanti della Colombia. L’Hellas Verona, poi, è stata la sua prima tappa italiana. Nell’ultima stagione il terzino ventitreenne ha totalizzato 22 presenze in Serie A, di cui 17 da titolare, contribuendo alla salvezza della formazione veneta.

