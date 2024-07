L'ad ha parlato a margine della conferenza stampa per il rinnovo della sponsorizzazione da parte di Motorola

“Io adesso non parlerei del portiere. Vediamo. Sono solo ipotesi così. Io considero trattative quando due squadre si siedono a un tavolo e cominciano con una richiesta, poi c’è un’offerta. La suggestione invece è quando uno pensa che qualcosa potrebbe avverarsi ma alla fine non c’è nulla di più quindi continuo a ripetere che al momento è solo una suggestione e probabilmente suggestione sarà e poi, mai dire mai”. Così, Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza risponde alle domande sulle possibili trattative per l’acquisto del portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny parlando a margine della conferenza stampa per il rinnovo della sponsorizzazione da parte di Motorola. “Sognare non costa nulla”, ha poi chiosato Galliani: “Vediamo. Szczęsny ha offerte faraoniche in Arabia, che ne so? E poi non costa niente sognare”.

