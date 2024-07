Kevin Zeroli con la maglia del Milan nella stagione 2023-24

Segnano Luca Di Maggio e Kevin Zeroli

L’Italia ha battuto la Norvegia 2-1 nella partita di esordio agli Europei Under-19 di calcio, a Belfast in Irlanda del Nord. Gli azzurrini di Bernardo Corradi, campioni in carica, sono andati in svantaggio al 35esimo del primo tempo con il gol di Braut ma hanno pareggiato al 44esimo con Luca Di Maggio, di proprietà dell’Inter. Nella ripresa il gol decisivo, siglato al 51esimo da Kevin Zeroli (Milan). Il 18 luglio alle 20 l’Italia sfiderà i padroni di casa dell’Irlanda del Nord.

