I brianzoli in ritiro in Valle Camonica a Pontedilegno-Tonale

Il Monza di Alessandro Nesta si trova da due giorni a Pontedilegno-Tonale per l’inizio del ritiro in alta Valle Camonica, in vista della nuova stagione. La squadra allenata dall’ex difensore del Milan, all’esordio assoluto in Serie A, prosegue il lavoro sul campo dove non mancano i volti sorridenti tra i giocatori, guidati da capitan Pessina, nonostante le fatiche fisiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata