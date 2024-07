Galliani: "Alessandro nel solco di Palladino, farà bene"

“Fare il calciatore è un vantaggio, ma se non studi non cresci, Monza è l’occasione della mia vita e voglio sfruttarla al massimo. Ora sta a me”. Lo ha detto Alessandro Nesta nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Monza. “La prima cosa che ho chiesto a Palladino quando l’ho chiamato è che ha fatto troppi punti, ma in realtà ha lavorato benissimo ed è dura per chi arriva dopo”, ha aggiunto.

“Perché Nesta? Lo abbiamo scelto perché dopo un sacco di analisi sullo stile di gioco degli allenatori messi nel mirino, abbiamo capito che quello più simile al gioco di Palladino era proprio Nesta“, ha invece aggiunto Adriano Galliani nel corso della conferenza stampa in cui ha specificato: “C’era una short list di tre allenatori e abbiamo scelto Nesta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata