Figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello dell'interista Marcus, arriva dal Nizza per circa 20 milioni di euro

Sbarcato questa mattina a Torino Khephren Thuram, il nuovo centrocampista che Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, ha consegnato al neo mister bianconero Thiago Motta. Il mediano francese, in arrivo dal Nizza per circa 20 milioni di euro, svolgerà ora le visite mediche per poi da domani iniziare la nuova stagione in bianconero.

Khephren Thuram è figlio dell’ex juventino Lilian Thuram e fratello dell’interista Marcus. Si riproporrà dunque in famiglia il derby tra Juventus e Inter, tra le favorite per il prossimo campionato di Serie A.

