Le formazioni: assenze pesanti in difesa per gli iberici, ipotesi esclusione di Griezmann tra i francesi

Al via le semifinali di Euro 2024, con in programma stasera un’altra finale anticipata, quella tra Spagna e Francia. Alle 21 a Monaco di Baviera si incrociano quella che finora è stata forse la selezione migliore, la Roja di De La Fuente, e quella che sulla carta partita favorita alla viglia del torneo, la squadra di Didier Deschamps.

Tra gli iberici, che sono reduci dalla vittoria in extremis sui padroni di casa della Germania, si segnalano alcune assenze pesanti in difesa. Mancheranno infatti gli squalificati Le Normand e Carvajal, quest’ultimo tra i leader di una formazione molto giovane. Assente anche Pedri dopo l’infortunio con i teutonici, toccherà a Dani Olmo provare a confermare l’ottima prestazione dei quarti di finale andando a supporto delle frecce Nico Williams e Lamine Yamal.

La Francia recupera Adrien Rabiot, che aveva saltato per squalifica i quarti con il Portogallo, e dovrebbe preferire in attacco Kolo Muani a Marcus Thuram, con l’ipotesi dell’esclusione di Griezmann. Confermatissimo ovviamente Mbappè in attacco, con il neomadridista ancora alla ricerca del suo primo gol nella competizione. La vincente della sfida affronterà domenica 14 luglio una tra Olanda e Inghilterra, che si sfideranno invece domani sera.

