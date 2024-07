Il ministro dello Sport: "Non cercare responsabilità altrui e partire da autoanalisi"

“Ero a Berlino e ho vissuto in presa diretta l’amarezza non di una sconfitta, perché lo sport insegna a perdere, ma l’amarezza di una disfatta. Una resa morale“. Lo ha detto il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato da RTL 102.5, in merito alla pesante sconfitta dell’Italia contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024. “Non c’è stata reazione – ha detto Abodi, non c’è stato il lampo di quelli che si vedono soprattutto nei momenti difficili”. Per il ministro, i giocatori non sono stati in grado di “tirar fuori la forza morale che la maglia azzurra deve saper ispirare”.

“Quello che mi ha sorpreso è stata la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta, il primo fattore che deve emergere è l’autoanalisi, l’autocritica. E da qui bisognerebbe ripartire. È troppo facile guardare alle responsabilità o agli eventuali errori degli altri. Ancora una volta lo sport insegna ad assumersi le responsabilità direttamente”, ha aggiunto Abodi.

