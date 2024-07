L'attaccante 25enne torna in Italia dopo le esperienze all'Aston Villa e al Galatasaray

Nicolò Zaniolo torna in Italia. L’Atalanta ha annunciato in una nota “di aver acquisito da Galatasaray SK – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazione sportive del centrocampista, che a 25 anni appena compiuti ha già collezionato in carriera 94 presenze in Serie A (13 gol e 10 assist), 25 in Premier League (due gol), 10 in Süper Lig (cinque gol), otto in Champions League (due gol), 10 in Europa League (tre gol e quattro assist) e 22 in Conference League (sette gol e tre assist), score al quale aggiungere le due reti messe a segno con la Nazionale maggiore nelle 19 partite sinora disputate in maglia azzurra”.

Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò 👋 Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò 🖤💙#Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j84VM0Wgdf — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 5, 2024

