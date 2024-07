L'ex difensore di Napoli e Juve non si esprime sulla prossima Serie A: "Ci sarà dura lotta per la Champions"

“La condizione mentale è un aspetto molto importante ed è chiaro che nelle prime partite hai fatto fatica. L’inizio è stato difficile, perché dopo un minuto in una competizione così importante ti sei trovato in svantaggio”. Così Ciro Ferrara, commentando la Nazionale a margine della presentazione della nuova partnership tra Serie A ed Enilive, nel corso della quale è stato svelato il nuovo logo del campionato. “Chi vince l’europeo? La Spagna è quella che ci ha fatto vedere qualche cosa in più rispetto alle altre” è invece il pronostico sulla vittoria finale della competizione, nonostante il “problema che c’è Spagna-Germania”. Sulla Serie A non si esprime, ma lancia la previsione: “Tengo a pensare che le grandi squadre non possono fallire e quindi ci sarà una dura lotta per la Champions”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata