“Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà … Va beh Inter forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi”. Così, in una storia Instagram, Walter Zenga ha attaccato – pur senza nominarlo direttamente – Benito ‘Benny’ Carbone, prossimo allenatore della formazione giovanile dell’Inter.

La polemica risale, molto probabilmente, alla decisione di Carbone – all’epoca secondo di Zenga all’Emirates Club – di accettare di sostituire lo stesso Zenga in panchina una volta che la società emiratina decise di esonerarlo lo scorso aprile. Una scelta sulla quale evidentemente non è mai arrivato un chiarimento tra i due, e che anzi mette in luce uno screzio difficilmente rimarginabile.

