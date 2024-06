“Un disastro. È mancato tutto", dice una tifosa azzurra al fischio finale

Finisce la corsa europea dell’Italia. A fermarla un 2-0 subito dalla Svizzera dopo una prestazione deludente da parte degli azzuri. Nel primo tempo Freuler chiude con un goal che pesa molto sul morale dei nostri e all’inizio del secondo tempo il colpo di grazia con il 2-0 firmato da Vargas. “Un disastro. È mancato tutto. Non riesco a trovare lati positivi da parte dell’Italia. Veramente pessima” dice una tifosa azzurra al fischio finale davanti al maxi schermo della Cittá dell’Altra Economia a Roma, quartiere Testaccio. Quasi tremila persone hanno approfittato degli spazi bn organizzati nel quartiere capitolino per seguire il match e sperare nel passaggio ai quarti. “Secondo me la partita peggiore nella storia della Nazionale” chiude un tifoso deluso prima di andarsene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata