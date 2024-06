Al giocatore contratto pluriennale da oltre 2 milioni netti a stagione

Affare concluso in casa Juventus: Moise Kean si trasferisce alla Fiorentina. L’attaccante classe 2000 è reduce da una stagione complicata in bianconero con zero gol messi a segno e un infortunio alla tibia che ha fatto saltare il suo trasferimento all’Atletico Madrid nella sessione invernale di mercato.

Moise Kean alla Fiorentina: le cifre

L’operazione si è conclusa con un accordo raggiunto per 13 milioni di euro più bonus. Dal canto suo, Kean aveva già raggiunto un’intesa, tramite il suo entourage, con il club viola per un contratto pluriennale da oltre 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

