I supporter partenopei alla conferenza blindata dell'allenatore: "Meritavamo un saluto"

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, è stato presentato ufficialmente a Palazzo Reale durante una conferenza stampa. Circa 200 tifosi si sono radunati a piazza del Plebiscito per portare il loro saluto all’allenatore. “Serviva una persona con gli attributi” ha detto una tifosa sfegatata sempre presente in curva B. “Diamo il tempo al nuovo allenatore di lavorare” afferma un altro ragazzo accorso con il fratello. Ma dopo oltre 4 ore di attesa, sotto un sole cocente, l’entusiasmo, la gioia, si è trasformata in rabbia per il mancato saluto del neo allenatore ai supporter partenopei, fatto uscire da un accesso secondario. “Ci sarebbe bastato un saluto a distanza, magari che si affacciasse al balcone, invece niente”. In tanti danno la colpa al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “pensa solo ai soldi”, “è un marrano”, grida qualcun altro mentre mestamente tutti lasciano la piazza.

