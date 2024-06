L'attaccante della Lazio risponde a Modric allo scadere dei minuti di recupero

L’Italia pareggia all’ultimo minuto contro la Croazia con una rete di Zaccagni al 98′ e accede agli ottavi di finale. Alla ‘Red Bull Arena’ di Lipsia nella gara valida per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del gruppo B di Euro 2024 Croazia in vantaggio con Modric al 55′ che un minuto prima si era fatto parare un rigore da Donnarumma. L’Italia chiude seconda nel girone con 4 punti e agli ottavi affronterà la Svizzera.

Spalletti: “Ci si crede fino all’ultimo secondo”

“Ci si crede fino all’ultimo secondo perché ormai il calcio è questo qui. Ci sono momenti che diventano momenti clou della partita. Visto che ormai si erano messi dietro c’era possibilità di fare uno scambio pulito sulla tre quarti come poi è successo”, ha detto il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ai microfoni della Rai al termine della partita.

Spalletti: “In nostre partite cose illogiche ma passato turno meritatamente”

“Qualcosa bisogna ancora rivedere, perché ci son cose che succedono che sono illogiche nelle nostre partite. Ma poi bisogna prendere le qualità di questi ragazzi e metterli nelle condizioni di dare il meglio. Intanto abbiamo passato il turno, secondo me meritatamente, poi si ragionerà sul resto”, ha aggiunto il tecnico.

Zaccagni: “Grande secondo tempo, meritavamo il pareggio”

“Un’emozione indescrivibile, una serata che non dimenticherò mai”. Lo ha detto ai microfoni Rai Mattia Zaccagni, autore del gol del pareggio al 98′. “Si soffre sempre – ha detto – sia in panchina che in campo, siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un grande secondo tempo e ci meritiamo questo pareggio. Penso che il mister sia stato bravo a creare questo gruppo, ha preso tutto quello che gli serviva e noi cercheremo di ripagarlo in campo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata