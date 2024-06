Per la Nazionale di Rangnick a segno anche Trauner e Baumgartner

Primo successo e primi tre punti per l’Austria all’Europeo. La formazione di Rangnick ha superato 3-1 la Polonia nel match valido per la seconda giornata del Girone E di Euro 2024 e compie un passo verso la qualificazione agli ottavi. A Berlino Austria in vantaggio al 9′ con il colpo di testa vincente di Trauner, Piatek firma il provvisorio pareggio alla mezz’ora. Nella ripresa, al 66′, Baumgartner riporta avanti gli austriaci che vanno ancora a segno al 78′ con il rigore di Arnautovic, concesso per il fallo di Szczesny su Sabitzer lanciato a rete. La Polonia resta a zero punti nel girone ed è quasi fuori.

