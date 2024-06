Con questo risultato entrambe le squadre ottengono il loro primo punto del girone B, quello dell'Italia

Finisce 2-2 Croazia-Albania, gara di Euro 2024 valida per la seconda giornata del gruppo B, quello in cui è inserita anche l’Italia. Un colpo di testa di Laci porta avanti la selezione di Sylvinho all’11’ del primo tempo, nella ripresa nel giro di due minuti i croati ribaltano il risultato con la zampata di Kramaric – a segno nel giorno del suo compleanno – al 29′ e la sfortunata autorete di Gjasula al 31′. L’Albania però non ci sta e proprio Gjasula in pieno recupero trova la rete del definitivo 2-2. Con questo risultato entrambe le squadre ottengono il loro primo punto del girone in attesa del risultato di Spagna-Italia, che si affronteranno giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen.

