Il ct alla vigilia della sfida contro le 'Furie Rosse': " È una delle partite più importanti della mia carriera"

Giornata di vigilia in attesa della sfida con la Spagna, in programma giovedì 20 giugno a Gelsenkirchen alle ore 21. Spalletti sembra deciso a confermare l’undici messo in campo contro l’Albania.

“A me preoccupa il livello di calcio che dobbiamo proporre noi, la chiave per vincere è quello che riusciremo a fare. Mi interessa quello, poi è chiaro che la Spagna sa fare cose importanti e dovremo anche subire la sua qualità. Ma le intenzioni devono essere giuste: abbiamo rispetto per la storia e la qualità della Spagna, ma non bisogna pensarvi più forti di quello che siete. Sarebbe un errore” ha detto il ct nella conferenza stampa prepartita.

“Noi avremo le possibilità di giocare la nostra partita, ci proveremo, poi vedremo”, ha aggiunto. “Mi piace il calcio della Spagna, ma ci sono molte di nazioni che giocano un calcio bello e propositivo. Non siete gli unici, noi dobbiamo fare sicuramente dei passi in avanti”, ha detto.

“Chi sarà il rigorista? Possono tirarlo Scamacca, Retegui, Barella, Dimarco, Calafiori anche è bravo, o Jorginho. Sempre meglio avere più scelte”, ha quindi specificato il ct.

Spalletti: “Italia-Spagna tra partite più importanti mia carriera”

“La formazione la dirò il giorno della partita, perché non mi è arrivata nessuna notizia di chi gioca degli altri. È una delle partite più importanti della mia carriera, ma ne ho fatte già qualcuna. Tutti hanno bisogno di storie da raccontare e questa è una di quelle” le parole di Luciano Spalletti.

“La Spagna è diventata una scuola perché ha fatto sempre lo stesso calcio, perché ha avuto il coraggio di mantenere nel tempo la stessa idea di calcio. Per arrivare ai loro livelli bisogna fare lo stesso, proporre sempre la stessa idea e non una volta tutti avanti e un’altra tutti dietro”, ha aggiunto. “Voglio vedere le nostre reazioni quando ci verranno addosso fino al portiere, la Croazia ha fatto una buona gara ma ha avuto un paio di pause e la Spagna ne ha approfittato”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata