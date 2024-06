La nazionale allenata da Murat Yakin sale a 4 punti: seconda nel girone dietro alla Germania

Non mancano le emozioni, ma si chiude sull’1-1 la sfida fra Scozia e Svizzera, valida per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei di calcio, giocata a Colonia, in Germania. I gol nel primo tempo: apre le danze McTominay al 13′ e pareggia i conti l’ex Inter Shaqiri al 26′. Da segnalare anche due gol annullati agli elvetici, a Ndoye (33′) e a Embolo nel finale di gara, per fuorigioco. Ma è la Scozia ad andare anche vicina alla vittoria con il palo colpito da Hanley al 65′. La squadra allenata da Murat Yakin sale a 4 punti al secondo posto nel girone, mentre gli scozzesi vanno a 1.

