Alle 15 Ungheria-Svizzera, alle 18 Spagna-Croazia

Dopo la vittoria per 5-1 della Germania contro la Scozia nella gara inaugurale, entrano nel vivo oggi gli Europei di calcio in Germania. Da oggi, 15 giugno, e per i prossimi giorni, ci saranno tre partite al giorno della fase a gironi. Ecco il programma di Euro 2024 per oggi e dove vedere le partite.

Alle 15 Ungheria-Svizzera

Si parte alle 15 con l’altra partita del gruppo A (quello di Germania e Scozia): al RheinEnergieStadion di Colonia si affrontano Ungheria e Svizzera. I magiari, allenati dall’italiano Marco Rossi, sono al secondo Europeo consecutivo, mentre la Svizzera cercherà di ripetere l’exploit dei quarti di finale 2021 con una squadra di esperienza e tanti volti noti come Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.

Alle 18 Spagna-Croazia

Il gruppo B, dove gioca l’Italia, si aprirà alle 18 con lo scontro tra Spagna e Croazia all’Olympiastadion di Berlino: vero e proprio big match di giornata tra gli iberici, una delle favorite per la vittoria finale del torneo, e i croati, vera e propria mina vagante dei grandi tornei, reduce dal terzo posto del Mondiale di Qatar 2022. Occhi puntati da una parte sui giovanissimi della Spagna come il 16enne Lamine Yamal e dall’altra sul 38enne Luka Modric, campionissimo croato al suo ultimo Europeo. La partita sarà trasmessa sia da Sky che da Rai2.

Alle 21 Italia-Albania

Alle 21, però, sarà il turno dell’Italia, che debutterà contro l’Albania al Westfalenstadion di Dortmund in un match che è già obbligatorio vincere per non complicare di molto il percorso. Recuperato Nicolò Barella, che dovrebbe giocare titolare, il ct Luciano Spalletti nella serata di ieri ha fatto filtrare che in difesa giocherà dall’inizio il difensore del Bologna Riccardo Calafiori. Lo stadio sarà dipinto di rosso, con oltre 50mila tifosi albanesi pronti a supportare la squadra di Sylvinho, nella quale sono presenti tanti calciatori della Serie A, da Asslani a Bajrami, fino a Ramadani. Il match sarà trasmesso da Rai1 e da Sky.

