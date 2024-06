Nella fan zone nella capitale entusiasmo per l'esordio vincente della nazionale

Migliaia di tifosi tedeschi si sono radunati venerdì sera nella fan zone allestita a Berlino per assistere alle partite di Euro 2024 che si disputano in Germania. Entusiasmo per il match inaugurale che ha visto protagonista propria la padrona di casa che ha travolto 5-1 la Scozia all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I tifosi hanno esultato per i gol di Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Can che hanno dato la vittoria alla ‘Mannschaft’.

