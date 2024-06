Il commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Albania: "Per gli italiani siamo eroi e giganti"

È tutto pronto: tra poco più di 24 ore inizierà il cammino della nazionale italiana a Euro 2024 in Germania. Al Westfalenstadion di Dortmund gli azzurri esordiranno contro l’Albania nel primo match del gruppo B. Nella conferenza stampa della vigilia, il ct Luciano Spalletti ha provato a caricare i suoi parlando dell’importanza della nazionale per i tifosi calcistici italiani: “Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva di casa con il pallone e rientrava la sera con la faccia stanca e la maglia sudata. Per loro noi siamo degli eroi e dei giganti, siamo quelli che non possono non mettere tutto dentro la partita. Dobbiamo andar lì e far vedere che siamo al livello che loro credono. I giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio“, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata