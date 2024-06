Il dirigente rossonero: "La rosa sarà rinforzata"

“Il prossimo step è rafforzare la squadra per essere competitivi in Italia e in Europa, per tornare a vincere trofei. Negli ultimi anni siamo tornati al top, ma l’ambizione deve essere sul lungo periodo. Il Milan non vince, il Milan fa la storia. Questa è la differenza rispetto agli altri. Chi entra nel Milan deve avere le stesse ambizioni di vincere”. Lo ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic nel corso di una conferenza stampa al Centro Sportivo di Milanello per presentare la prossima stagione rossonera. “L’obiettivo è vincere, ogni cosa che facciamo è per puntare a vincere trofei, creare una squadra competitiva. Quello che stiamo facendo è per arrivare agli obiettivi prefissati ma sempre con il modo e la strategia che abbiamo pensato”, ha aggiunto Ibrahimovic.

