Il centrocampista dell'Atalanta obbligato a lasciare il ritiro dell'Olanda

Piove sul bagnato per l’Olanda in vista di Euro 2024, dopo Frenkie de Jong anche Teun Koopmeiners deve rinunciare all’Europeo. Il centrocampista dell’Atalanta si è infortunato all’inguine durante il riscaldamento dell’amichevole di ieri sera contro l’Islanda (4-0). Secondo i media olandesi i primi test effettuati hanno confermato che Koopmeiners non potrà fare parte della spedizione olandese in Germania. “Il centrocampista non potrà partecipare dopo essersi infortunato ieri nel riscaldamento della partita contro l’Islanda”, si legge sui social della Federcalcio olandese

Per il tecnico Ronald Koeman un’altra tegola per il centrocampo, visto che il ct dovrà rinunciare anche a Mats Wieffer, Quinten Timber e all’altro atalantino Marten de Roon. Intanto Koeman ha convocato un sostituto per De Jong: Ian Maatsen, terzino che ha raggiunto la finale di Champions League con il Borussia Dortmund.

