Il presidente onorario dell’AC Monza a margine della presentazione del libro ‘C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore’

“Monza è stata un’avventura che abbiamo voluto percorrere insieme a mio fratello perché sentiva molto la mancanza del Milan. Il Monza oggi è il presente, anche in questa occasione Silvio ha dimostrato qualcosa che nessun altro aveva dimostrato, ha preso una squadra in serie C e dopo 110 anni l’ha portata in serie A dove oggi siamo a metà classifica. Il presente è questo, il futuro chi lo sa”. Così il presidente onorario dell’AC Monza Paolo Berlusconi, a margine della presentazione del libro ‘C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore’, a Milano, ai cronisti che gli chiedevano se il futuro del Monza sarà sempre con la famiglia Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata