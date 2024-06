Il dirigente: "Sono ottimista sui rinnovi"

“È una grande emozione essere presidente di una società come l’Inter”. Queste le prime parole di Beppe Marotta come nuovo presidente del club nerazzurro al termine dell’assemblea degli azionisti a Palazzo Parigi. “Il valore della memoria è inestimabile e dà grande forza. In mente ora ho Giacinto Facchetti, che forse come profilo si avvicina a me”, ha proseguito Marotta, che sui rinnovi di Lautaro, Barella e Inzaghi ha aggiunto: “Sono ottimista come lo ero precedentemente, credo che non ci saranno problemi perché hanno tutti un forte senso di appartenenza e questo è motivo di vantaggio”.

