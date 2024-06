Lo ha annunciato la società nerazzurra la cui nuova maggioranza è in mano ad Oaktree

L’Inter ha deciso: sarà Giuseppe Marotta, attuale amministratore delegato, il nuovo presidente della società nerazzurra. Lo ha annunciato il club milanese, la cui nuova maggioranza è in mano ad Oaktree, con una nota ufficiale rendendo noto “la proposta di nomina di Giuseppe Marotta a Presidente e i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione”.

“Oaktree – si legge nella nota del club -, nell’ambito del suo focus sulla stabilità operativa e finanziaria dell’Inter, ha proposto la nomina dei seguenti nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo; Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory”.

“Il nuovo Consiglio riunisce competenze provenienti dall’Italia e dall’Europa, compreso il team di Oaktree che ha collaborato con il Club sin dal 2021. I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione forniranno esperienza e competenze essenziali per realizzare gli obiettivi a lungo termine della Società e per garantire la prosperità, la crescita e il successo dell’Inter”, conclude la nota.

Marotta: “Grazie a Oaktree per la fiducia”

“Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell’Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società”. Sono le prime parole di Giuseppe Marotta da neo presidente dell’Inter.

Oaktree: “Marotta darà forte continuità all’Inter”

“In quanto nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, comprendiamo la nostra responsabilità nei confronti della Famiglia Nerazzurra e dell’eredità dell’Inter. Nel ruolo di Presidente, Marotta darà forte continuità al Club e porterà alla Presidenza l’esperienza, la passione e la dedizione maturate nel corso di una brillante carriera nel mondo calcistico. Il Consiglio di Amministrazione è pronto a sostenere il Presidente e la dirigenza dell’Inter per garantire che il Club sia posizionato per un continuo successo dentro e fuori dal campo” scrive Oaktree nel commentare la nomina di Giuseppe Marotta a presidente dell’Inter.

Marotta: “Come nuovo presidente Inter mi rivedo in Facchetti”

“Il valore della memoria è inestimabile e dà grande forza. In mente ora ho Giacinto Facchetti, che forse come profilo si avvicina a me”. Così Beppe Marotta nuovo presidente dell’Inter al termine dell’assemblea degli azionisti odierna a Palazzo Parigi a Milano. “I tempi dei presidenti mecenati sono finiti, hanno dato tanto e mi riferisco a Moratti, Pellegrini – ha aggiunto – oggi il calcio è diverso, ma questi presidenti hanno dato una linea da seguire”. “La mia motivazione nasce da chi mi ha preceduto“, ha concluso.

