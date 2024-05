Il tecnico viola dopo la sconfitta contro l'Olympiakos in finale di Conference League: "Futuro? Ora troppa amarezza"

“Dispiace perché per l’ennesima volta non meritavamo di perdere una partita del genere. Si poteva anche proseguire ai rigori, per me è una grande delusione“. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos.

“I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, ci gira male in queste finali, non riusciamo a trovare quello spunto che abbiamo di solito, è la seconda sconfitta in finale negli ultimi minuti, fa male – ha aggiunto – Non abbiamo purtroppo forse quella malizia, maturità e scaltrezza di riuscire a portare a casa una vittoria così importante. Dispiace per i ragazzi però questo è il calcio, bisogna accettare anche queste sconfitte”.

Italiano: “Futuro? Ora troppa amarezza, dopo Atalanta vedrò presidente”

“Il mio futuro? In questo momento anch’io ho un cuore e vivo di emozioni. Sono troppo deluso, amareggiato e dispiaciuto. Insieme ai ragazzi ero il primo a crederci e ad essere convinto di poter cambiare questo epilogo. Abbiamo un’altra partita domenica a Bergamo, poi si chiuderà la nostra stagione. Vedrò il presidente e il direttore e vedremo”, ha aggiunto Italiano.

