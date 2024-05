Tre punti d'oro per gli emiliani, che continuano a sperare nella salvezza

Il Sassuolo ha battuto per 1-0 l’Inter, nell’anticipo della 35/a giornata di Serie A. Il gol di Laurientè al 20′. Tre punti d’oro per gli emiliani, che continuano a sperare nella salvezza, che dista ora solo 2 punti. Sconfitta indolore per i Campioni d’Italia.

