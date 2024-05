Prodotto dal patron partenopeo De Laurentiis, celebra una gioia attesa per 33 anni con le voci dei protagonisti

A un anno di distanza dalla vittoria del terzo storico scudetto del Napoli, da sabato 4 maggio arriva nelle sale italiane ‘Sarò con te’, il film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis che celebra la squadra partenopea con una grande festa al cinema per tutti i suoi tifosi. L’elenco delle sale, sempre in aggiornamento, dove potrà essere visto il film, è disponibile su www.saroconteilfilm.it.

Una reunion con tutti i tifosi

‘Sarò con te’ è una reunion per tutti i tifosi per celebrare, ancora una volta, una vittoria e una città in festa rivivendo sul grande schermo una gioia attesa per 33 anni, raccontata attraverso lo sguardo e le parole di giocatori come il Capitano Giovanni Di Lorenzo, Frank Anguissa, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min Jae, Giovanni Simeone, Juan Jesus, Eljif Elmas, Victor Osimhen, Mario Rui, Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Alex Meret, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Matteo Politano, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò, Robert Del Naja, Federica Zille, Pierluigi Pardo, Fabrizio Roncone, Francesco Repice, di allenatori, di direttori sportivi e staff del Napoli, come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Giuseppe Santoro e Nicola Lombardo e del Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Spalletti: “Pensavo di aver visto tutto”

“Oh ragazzi, ho visto il film. Avendolo vissuto pensavo di aver visto tutto e invece c’è molto di più in questo film”, ha detto l’ex allenatore partenopeo Luciano Spalletti, oggi ct dell’Italia, in una dichiarazione pubblicata sull’account X del Napoli.

