Reti di Peyero per i friulani e Saelemaekers per i felsinei. Emiliani in 10 uomini per l'espulsione di Beukema

Finisce 1-1 il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Udinese, valido per la 34/a giornata di Serie A. Peyero sblocca il risultato nel recupero del primo tempo, nella ripresa al 33′ Saelemaekers direttamente su calcio di punizione pareggia i conti evitando il ko dei padroni di casa. Gli emiliani hanno giocato in inferiorità numerica dal 19′ del secondo tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Beukema. Con questo risultato i rossoblù mancano l’aggancio al terzo posto occupato dalla Juventus salendo a 63 punti, mentre i friulani avanzano a quota 29, a meno 2 dalla zona salvezza.

