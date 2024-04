Maria Sole Ferrieri Caputi sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti

Una prima volta nella storia della Serie A nel giorno della festa scudetto dell’Inter. La gara tra i Nerazzurri e il Torino, valida per la 34esima giornata di campionato, avrà infatti una terna arbitrale tutta al femminile. Il match di San Siro sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno che sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

Prima volta in Serie A ma non in un incontro tra due squadre del massimo campionato. Nel gennaio 2023, infatti, la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese aveva visto la presenza di una terna composta dalle tre stesse donne che domenica saranno protagoniste al Meazza.

