Lo sfortunato giocatore morì il 25 aprile 1995, all'età di 23 anni, per leucemia

“Caro Andrea, oggi è quel giorno e noi non riusciamo a non dirti che ci manchi tanto“. Inizia così il pensiero della Juventus in ricordo di Andrea Fortunato, morto il 25 aprile 1995 all’età di 23 anni per leucemia. “Dal 1995, ogni 25 aprile è un giorno triste per la nostra grande famiglia bianconera. Sono passati 29 anni da quando ci hai lasciati per sempre portando via il tuo meraviglioso sorriso, la tua genuinità e la tua grande forza d’animo, quella che ci è indubbiamente rimasta più impressa nel periodo più difficile della tua vita”.

“Eri un ragazzo d’oro, con un grande sogno: continuare a giocare e a vincere con la maglia della Juventus. Un sogno che si è spezzato così presto e così ingiustamente”, prosegue l’omaggio del club bianconero, ricordando che “quel maledetto 25 aprile 1995 il destino ci ha portato via prima di tutto un amico, un gentiluomo dal sorriso luminoso e oggi, e per sempre, è così che ti vogliamo ricordare. Caro Andrea avrai per sempre un posto speciale nei nostri cuori”.

