Con la vittoria per 2-1 nel derby contro il Milan, l’Inter è diventata matematicamente Campione d’Italia, vincendo lo Scudetto della seconda stella. Immediati i complimenti via social arrivati al club nerazzurro da parte delle altre società, come ad esempio quelli della Juventus.

Congratulazioni all’@Inter per la vittoria dello Scudetto — JuventusFC (@juventusfc) April 22, 2024

Ironico, invece, il post pubblicato sul proprio profilo X dall’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, pochi minuti dopo la conquista del tricolore da parte dei nerazzurri. “XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine…”. Agnelli ha ricordato la data in cui il club bianconero ha ottenuto la seconda stella: si tratta del 16 maggio 1982, giorno del ventesimo scudetto della Vecchia Signora.

XVI.V.MCMLXXXII

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

