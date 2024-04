Lunga notte di baldoria per migliaia di fan nerazzurri

Sarà una lunga notte di festa per i tifosi interisti che in migliaia hanno riempito piazza Duomo a Milano per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter, ottenuto con la vittoria 2-1 ai danni del Milan nel derby. Fuochi d’artificio, fumogeni, striscioni e tantissimi sfottò da parte dei tantissimi fan della Beneamata. E, grande classico delle feste scudetto a Milano, alcuni tifosi sono saliti a festeggiare sul monumento a Vittorio Emanuele II nel centro della piazza.

