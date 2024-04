Tra le macchine e i motorini spunta anche un trattore nerazzurro

Caroselli per tutta la città di Milano per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter, ottenuto con la vittoria 2-1 nel derby contro il Milan. Tra clacson e bandieroni, le strade si sono riempite dei tifosi nerazzurri in festa, che hanno completamente paralizzato il traffico nel centro città. E tra le macchine e i motorini, spunta anche un trattore nerazzurro.

