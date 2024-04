Con la fascia al braccio, l'attaccante ha vissuto la sua stagione più prolifica da quando è approdato in Italia

Capitano, capocannoniere della Serie A, trascinatore dentro e fuori dal campo. Tra gli attori protagonisti della Lautaro Martinez, che con la fascia attorno al braccio si è ulteriormente responsabilizzato e ha vissuto la sua stagione più prolifica da quando è approdato in Italia nel 2018, anno in cui si presentava al mondo come giovane di belle speranze proveniente dal Racing. Di gol in gol il ‘Toro’ si è caricato sulle sue robuste spalle la squadra e dopo lo scudetto conquistato sotto la guida di Conte nel 2021 ha messo la firma sul primo successo dell’era Inzaghi. Nel frattempo il centravanti di Bahìa Blanca è maturato calcisticamente, complice anche il trionfo con l’Argentina nel Mondiale in Qatar e quello in Copa America nel 2021, esperienze che hanno reso Lautaro un calciatore più completo, nonché uno degli attaccanti più forti in circolazione. , trascinatore dentro e fuori dal campo. Tra gli attori protagonisti della seconda stella dell’Inter una menzione speciale spetta a, che con la fascia attorno al braccio si è ulteriormente responsabilizzato e ha vissuto la suanel 2018, anno in cui si presentava al mondo come giovane di belle speranze proveniente dal Racing. Di gol in gole dopo lo scudetto conquistato sotto la guida di Conte nel 2021 ha messo la firma sul. Nel frattempo il centravanti di Bahìa Blanca è, complice anche il trionfo con l’Argentina nel Mondiale in Qatar e quello in Copa America nel 2021, esperienze che hanno reso Lautaro, nonché uno degli attaccanti più forti in circolazione.

Dalla LuLa alla ThuLa

Dalla LuLa alla ThuLa, uno dei segreti dell’Inter è la duttilità del calciatore classe 1997, che dopo aver formato negli anni una coppia da sogno con Lukaku si è trovato subito a meraviglia anche con Marcus Thuram, arrivato in estate senza riflettori addosso e coprotagonista in quello che si è rivelato il tandem più incisivo del campionato. Sono proprio loro due gli uomini da cui l’Inter dovrà ripartire per dare continuità allo scudetto vinto e tentare nuovamente l’assalto all’Europa.

La questione del rinnovo

A tal proposito in estate la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a chiudere la telenovela legata a un rinnovo di contratto che si trascina ormai da troppo tempo: in scadenza nel giugno del 2026, il ‘Toro’ ha più volte manifestato il desiderio di restare a Milano ma finora la sospirata fumata bianca non è arrivata. Lautaro è già adesso il calciatore più pagato in rosa, ma aspira a uno stipendio da top player, verosimilmente attorno agli 8 milioni di euro. Immaginare una squadra senza il suo capitano e attaccante principe nell’anno della seconda stella è uno scenario poco credibile, ecco perché in un modo o nell’altro Beppe Marotta è fiducioso di raggiungere un’intesa con gli agenti dell’argentino, che proprio in questa stagione ha superato quota 100 gol in nerazzurro. Con l’ambizione di scrivere altri record – e soprattutto aggiungere altri titoli – nella straordinaria storia d’amore tra lui e l’Inter.

