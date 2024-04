La doppietta dell'attaccante marocchino regala un punto prezioso ai Gialloblù in ottica salvezza

Il Napoli non è andato oltre il 2-2 contro il Frosinone nell’anticipo valido per il 32° turno di Serie A.

Politano al 16′ ha portato in vantaggio gli Azzurri. Il Frosinone ha sprecato poi la chance per il pareggio alla mezz’ora, quando Meret ha parato un rigore calciato da Soulé e concesso dall’arbitro Fabbri per un fallo di Rrahmani su Cheddira. Nella ripresa proprio l’attaccante marocchino al 50′ ha firmato il primo pareggio per i ciociari. Al 63′ il Napoli è tornato avanti con Osimhen ma al 73′ è ancora Cheddira a firmare il definitivo 2-2, regalando un punto preziosissimo ai Gialloblù in ottica salvezza.

