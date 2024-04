Il presidente della holding: "La frase 'fino alla fine' rappresenta la determinazione del club a continuare a lottare"

Il presidente di Exor John Elkann nella lettera agli azionisti ha parlato anche della Juventus. “Se conoscete i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro spirito, allora la frase ‘fino alla fine’ non vi sarà nuova – ha spiegato – Rappresenta la determinazione del club a continuare a lottare e a superare le avversità, una convinzione che Edoardo Agnelli incarnò quando assunse il ruolo di Presidente il 24 luglio 1923. È iniziata così una storia d’amore lunga cento anni tra le famiglie bianconere e la mia, che nel 2023 abbiamo celebrato con le generazioni di tifosi bianconeri in Italia e nel mondo, tutti uniti dall’amore per la Juventus. Forza Juve!!!”.

Per la Juventus “il 2023 ha rappresentato un anno di transizione. Sotto il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Gianluca Ferrero, l’attenzione si è concentrata sulla risoluzione dei problemi con la Giustizia Sportiva, sia in Italia che in Europa”, ha scritto ancora Elkaan sottolineando che “la stagione 2023/24 è quindi ‘l’anno zero’ per la Juventus, in cui la società sta ponendo le basi per il suo ritorno, sia in campo che fuori”.

“Cristiano Giuntoli, che si è unito a noi nel 2023 e che è stato appena nominato Miglior Direttore Sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards per il suo lavoro con il Napoli lo scorso anno, contribuirà a plasmare la Juventus del futuro. La squadra punta a tornare in Champions League e ha già confermato la sua presenza nella Coppa del Mondo per Club FIFA allargata nell’estate del 2025. Con una maggiore attenzione ai giovani talenti della squadra Next Gen (che quest’anno hanno dimostrato il loro valore), la Juventus punta a costruire una struttura di costi sostenibile, in linea con le nuove normative UEFA, che richiedono ai club di ridurre sempre più gli stipendi dei giocatori e gli ammortamenti in percentuale dei ricavi operativi”, aggiunge Elkann.

