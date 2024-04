Il successo firmato da Dimarco e Sanchez

L’Inter fa un altro passo verso il 20esimo scudetto. Nel posticipo della 30esima giornata di serie A, i nerazzurri a San Siro hanno liquidato l’Empoli battendolo per 2-0. Le reti sono state firmate da Dimarco al 5′ e da Sanchez all’81’. Con questo successo la squadra di Simone Inzaghi torna a +14 sui cugini del Milan quando mancano alla fine del campionato solo 8 giornate con 24 punti in palio. I toscani restano al terz’ultimo posto in classifica a pari merito con il Frosinone.

