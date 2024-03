Si è svolto oggi il CdA della società nerazzurra

Si tenuto oggi il CdA dell’Inter, con all’ordine del giorno l’approvazione della situazione economico-patrimoniale semestrale consolidata di Gruppo per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023. Il Consiglio, presieduto dal Presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino, si legge in una nota, “ha approvato i risultati per il primo semestre della stagione in corso, che hanno registrato un utile netto consolidato di 22,3 milioni di Euro, da confrontare con una perdita netta pari a 63,5 milioni di Euro per l’anno precedente, con un incremento di 85,8 milioni di Euro”.

“Tale risultato – si legge ancora nella nota – è trainato da un aumento dei ricavi, pari a 265,4 milioni di Euro, in crescita del 34,6% ovvero di 91,8 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo di riferimento, accompagnato da una sostanziale stabilizzazione dei costi. L’incremento è stato guidato dalle operazioni di mercato della sessione estiva 2023, pari a 41,7 milioni di Euro. Sono, inoltre, cresciuti i valori dei diritti audiovisivi e dei ricavi da matchday per un totale di 29,4 milioni di Euro”.

A completare il quadro, specifica la nota, “l’aumento del valore dei ricavi da sponsorizzazione, generati principalmente dal rinnovo con lo sponsor tecnico Nike e con il Jersey Sponsor Paramount+, e dalla divisione retail & licensing del Club”.

