Il ministro per lo Sport e Giovani: "Mi auguro che il calciatore dell'Inter sia in pace con la sua coscienza"

Francesco Acerbi è stato assolto dall’accusa di insulti razzisti rivolti a Juan Jesus durante il match di Serie A tra Inter e Napoli del 17 marzo. La sentenza della giustizia sportiva ha scatenato la rabbia e la delusione del calciatore brasiliano e del club partenopeo. “Comprendo l’amarezza, partendo dal rispetto per Juan Jesus, ma ritengo che bisogna fare uno sforzo nonostante questa amarezza perché il fenomeno non si può contrastare disarticolati. Serve compattezza“, ha detto il ministro per lo Sport e Giovani Andrea Abodi.

“Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza“. “Sul tema del razzismo non voglio aggiungere nulla perché conteranno solo i fatti”, ha detto ancora Abodi.

