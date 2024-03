Il colloquio è durato un'ora circa. Fonti della società giallorossa: "Fiducia e spirito collaborazione"

La società di calcio As Roma è stata ascoltata dalla procura della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) nell’ambito dell’inchiesta federale per il caso della dipendente licenziata dopo la diffusione di un suo video intimo all’interno della società. Secondo quanto si apprende il colloquio è durato circa un’ora. Presenti l’avvocato Lorenzo Vitali, autore e firmatario della lettera di licenziamento della dipendente, accompagnato dal legale del club Antonio Conte. Le indagini della procura federale si stanno concentrando sulla responsabilità dei tesserati romanisti nella divulgazione del video.

“Fiducia e spirito collaborazione”

L’incontro, secondo quanto apprende LaPresse da ambienti del club giallorosso, si è svolto in un clima di cordialità. Secondo le fonti, “emerge chiaro che la società è vittima di un atto esterno diffamatorio volto a destabilizzare il club, l’operato è stato corretto e legittimo”. La società giallorossa “farà tutto il possibile per fare luce sulla vicenda. Abbiamo fiducia nella procura federale e collaboriamo con tutti gli organi competenti. Per noi non sono emersi finora elementi di accusa nei confronti di calciatori delle giovanili della Roma”.

