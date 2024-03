In caso di passaggio del turno per i viola di Italiano ci sarebbe il Club Brugge o il Paok

La Fiorentina affronterà i cechi del Viktoria Plzen nei quarti di finale di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso di svolgimento a Nyon. Urna benevola per la Fiorentina anche nell’accoppiamento delle semifinali. In caso di vittoria, la viola affronterebbe o il Club Brugge o il Paok.

🇨🇿 Viktoria Plzeň vs Fiorentina 🇮🇹#UECLdraw pic.twitter.com/znFzRSVeU5 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 15, 2024

Per la formazione di Vincenzo Italiano sarà un confronto inedito contro il Viktoria Plzen. La Fiorentina ha giocato 15 partite nella sua storia contro formazioni ceche: il bilancio è di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo precedente dei toscani in Repubblica Ceca risale alla fase a gironi di Europa League 2016-2017 contro lo Slovan Liberec: la viola vinse 3-1 in trasferta e 3-0 al Franchi.

Il tabellone completo

QUARTI DI FINALE (andata 11 aprile, ritorno 18 aprile) Club Brugge (Bel) – PAOK (Gre)

Olympiacos (Gre) – Fenerbahce (Tur)

Aston Villa (Eng) – Lille (Fra)

Viktoria Plzen (Cze) – Fiorentina (Ita) SEMIFINALI (andata 2 maggio, ritorno 9 maggio) Aston Villa/Lille – Olympiacos/Fenerbahce

Viktoria Plzen/Fiorentina – Club Brugge/Paok FINALE (29 maggio ad Atene) Vincente S1 – Vincente S2

