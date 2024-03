Match del Monday Night a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi vuole consolidare il primato in classifica

La capolista Inter vuole continuare a correre anche nel match del Monday Night. A San Siro arriva il Genoa di Alberto Gilardino, per l’ultima gara della 27ª giornata del campionato di Serie A. Per la formazione di Simone Inzaghi, che ritrova Acerbi e Thuram, ha l’obiettivo di consolidare il primato in calssifica e volare a +15 sulla Juventus.

“Sarà una partita dura e difficile. Il Genoa è un’ottima squadra, ha 33 punti, stanno facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare credo abbiano perso solo con l’Atalanta nei minuti finali, quindi è una squadra in condizione che dovremmo affrontare con tanta concentrazione” le parole ai microfoni di Inter Tv del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi.

Contro la squadra di Gilardino, Inzaghi prevede alcune rotazioni: “Ci saranno dei cambiamenti – ha detto Inzaghi-, delle rotazioni. Ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione, qualcuno purtroppo mancherà anche domani ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l’hai disponibile però tutti quelli che sono stati impiegati mi hanno dato ottime risposte”.

Gilardino: “Inter top in Europa, ma noi dobbiamo sognare”

“Dobbiamo continuare a sognare, a interpretare le gare con grande spirito di sacrificio e umiltà. La squadra si merita questa partita in questo momento. L’Inter è la prima in Italia e una delle prime in Europa”. Così l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, nella conferenza stampa di presentazione della sfida all’Inter. “Inzaghi è stato molto bravo a dare un’identità a questa Inter che si sta dimostrando vincente. È difficile trovare dei punti deboli, ma dobbiamo avere grande coraggio e personalità”, ha aggiunto Gilardino.

Dove vedere Inter-Genoa

Il match inizia alle 20:45 e sarà trasmesso da Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now.

