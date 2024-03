Vittoria in rimonta per la squadra di Thiago Motta che consolida il quarto posto in classifica

Colpo Champions del Bologna sbanca Bergamo e batte l’Atalanta 2-1. Vittoria in rimonta per la squadra di Thiago Motta. Atalanta in vantaggio con Lookman al 28′. Nella ripresa Motta inserisce Saelemaekers e cambia tutto. Prima arriva il pareggio con un rigore di Zirkzee, poi il gol decisivo con un tiro da fuori di Ferguson. Grazie a questo successo il Bologna consolida il quarto posto e si porta a 51 punti. L’Atalanta resta ferma a 46 ed è superata dalla Roma ieri vittoriosa a Monza.

