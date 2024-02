Buono il sorteggio degli ottavi per i rossoneri: andata a San Siro il 7 marzo

Urna felice per il Milan, a Nyon, nel sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri hanno pescato i cechi dello Slavia Praga, che nel girone eliminatorio dello scorso autunno avevano affrontato la Roma. Il Milan giocherà il match di andata a San Siro giovedì 7 marzo. Ritorno a Praga il 14 marzo.

Baresi: “Slavia Praga solido, ma Milan deve andare lontano”

Dopo il sorteggio, è arrivato il commento di Franco Baresi, leggenda rossonera e vicepresidente onorario del Milan. “Mezzo sorriso? Non lo so. Non dobbiamo sottovalutare assolutamente lo Slavia Praga, che è una squadra solida, fisica. Ci dobbiamo preparare bene, bisogna avere rispetto di tutti, ma il Milan deve andare molto lontano. Il Milan deve essere sembre ambizioso”, ha dichiarato Baresi, presente a Nyon, che poi si è soffermato sulla sconfitta contro il Rennes, per fortuna ininfluente per la qualificazione agli ottavi. “Dispiace sempre perdere, ma il Milan sa che il prossimo turno bisogna fare attenzione sia all’andata che al ritorno“.

Lo Slavia Praga commenta il sorteggio su X: “Ciao Milan”

“Ciao Milan“. Così sull’account ufficiale X del club lo Slavia Praga commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan. Nel post viene anche pubblicata la foto del sorteggio.

Il sorteggio delle altre italiane

È andata meno bene alle altre due italiane presenti nel tabellone degli ottavi di finale di Europa League. L’Atalanta ha pescato lo Sporting Lisbona, già affrontato nella prima fase. I nerazzurri anticipano il match di andata il 5 marzo e giocheranno in Portogallo, mentre il ritorno sarà a Bergamo il 14 marzo. La Roma affronterà invece il Brighton di Roberto De Zerbi. Anche per i giallorossi andata in trasferta, il 7 marzo, e ritorno all’Olimpico il giovedì successivo.

